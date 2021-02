Trotz Bremen-Vorfreude auf Paderborn konzentrieren

Der SSV Jahn Regensburg will sich in der Vorfreude auf das Pokal-Viertelfinale gegen Werder Bremen nicht von der nächsten Liga-Aufgabe ablenken lassen. Nach der 0:2-Niederlage bei Eintracht Braunschweig soll am Freitag (18.30 Uhr/Sky) ein Erfolg gegen den SC Paderborn her. „Es ist eine gewisse Vorfreude auf das DFB-Pokalspiel da. Aber wir wissen, was für uns mehr Priorität hat - und das ist die Liga“, sagte Stürmer Kaan Caliskaner. Das Pokalspiel folgt dann am kommenden Dienstag.

Man müsse die Naivität bei Standards abstellen, sagte Defensivspieler Benedikt Saller mit Blick auf die Gegentreffer in Braunschweig. Zweimal kamen Eintracht-Spieler frei zum Kopfball. „Wir müssen die Grundtugenden voll auf den Platz bringen und mutig agieren“, forderte Saller. Sebastian Nachreiner (Muskelfaserriss) kann noch nicht wieder mit der Mannschaft trainieren. Der Abwehrspieler macht laut Trainer Mersad Selimbegovic aber Fortschritte.

