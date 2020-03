Trotz Ausgangsbeschränkungen: Spritztour von Betrunkenen

Betrunken und in einem Auto zusammengepfercht - so hat die Polizei in Augsburg fünf Männer aus dem Verkehr gezogen, die trotz der in der Corona-Krise geltenden Ausgangsbeschränkungen unterwegs waren. Die Männer im Alter zwischen 27 und 43 Jahren waren nach Polizeiangaben vom Freitag am Vorabend zu einer Spritztour aufgebrochen. Im Auto fanden die Beamten 15 leere Bierflaschen. Weil die Männer gegen die für Bayern festgelegten Auflagen verstießen, erwartet sie alle ein Ermittlungsverfahren. Der 38 Jahre alte Fahrer erhielt außerdem eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer und musste seinen Führerschein abgeben.

Polizei Schwaben-Nord