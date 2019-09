Trost für kleinen Wiesngast

Helfer der Wiesn-Sanitätswache haben aus einem Handschuh einen Elefanten gemacht - und damit einen kleinen Wiesngast getröstet. Dem Vierjährigen aus China war offenbar nach einer Achterbahnfahrt so schwindelig, dass er gegen ein Schild taumelte - und sich eine dicke Beule holte, teilte die Aicher Ambulanz Union am Mittwoch mit. Da der Aufenthalt in der Sanitätswache für ihn der erste in einem klinikähnlichen Betrieb war, überforderten ihn offensichtlich die Eindrücke. Er weinte bitterlich. Die Helfer bliesen kurzerhand einen blauen Gummihandschuh zu einem Fantasiegeschöpf auf. Auch wenn das Tier nur begrenzt einem Elefanten glich - es habe den Buben getröstet, so dass eine Behandlung der Beule am Kopf problemlos möglich gewesen sei, hieß es.