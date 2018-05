Trockenes Hitzewetter erhöht Waldbrandgefahr in Bayern

Kaum eine Wolke am Himmel, kein Regen in Sicht und sommerliche Temperaturen bis 26 Grad Celsius. Das sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Bayern an diesem Wochenende voraus. Mit dem warmen, trockenen Wetter steigt aber auch die Waldbrandgefahr. Für Nordbayern hat der DWD die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4 ausgerufen. Die Regierung von Unterfranken ordnete deshalb am Freitag für das Wochenende vorsorglich die Beobachtung der Wälder aus der Luft an.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes steigt die Gefahr am Sonntag auch in der Mitte des Freistaats. Schon zu Wochenbeginn soll das Risiko aber wieder sinken. Die Regierung von Unterfranken appellierte an Spaziergänger und Wanderer, in den Wäldern keine offenen Feuer zu machen und nicht zu rauchen.

Waldbrand-Gefahren-Index des Deutschen Wetterdienstes

Infos der Regierung Unterfranken zur Luftbeobachtung