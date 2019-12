Trocken und wolkenlos: Gute Sicht zum Jahreswechsel

Gute Wetteraussichten für Feuerwerkfans: Zum Jahreswechsel wird es nach Angaben eines Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in ganz Bayern wolkenlos und trocken werden. „Wer gerne Raketen beobachtet, hat gute Voraussetzungen und weite Sicht“, sagte der Wetterexperte am Sonntag. „Zumindest so lange, bis sich der Feinstaub entwickelt.“

Das trockene Silvesterwetter zieht sich laut DWD-Experte durch die ganze Woche: „Die Vorhersage ist schnell gemacht“, sagte er. „Es wird die ganze Woche über tagsüber sonnig - mit ganz wenigen Schleierwolken und schwachem Wind. Die Temperaturen liegen zwischen null und sechs Grad.“ Nachts könnte es dann bis zu minus zehn Grad kalt werden - da aber weder Regen noch Schnee erwartet werden, gibt es voraussichtlich auch kein Blitzeis.

Wetterbericht Deutscher Wetterdienst