Tritte und Hammerschläge gegen Kopf: Verdächtige in U-Haft

Nach einem gewalttätigen Streit in Oberfranken sitzen drei Männer in Untersuchungshaft. Das Trio werde der versuchten Tötung verdächtigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Den Angaben zufolge hatten zwei der Männer, ein 33-Jähriger und ein 38-Jähriger, am Freitag im Landkreis Kronach eine Bekannte besucht. Im Laufe des Abends sei es zu einem Streit zwischen den beiden Männern und dem 51-jährigen Lebensgefährten der Frau gekommen.

Dabei habe der 51-Jährige dem jüngeren der beiden Besucher mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen. Der ältere Besucher soll den Lebensgefährten der Frau dann zu Boden gerissen und mit den Fäusten auf ihn eingeschlagen haben. Der Jüngere habe ihm zudem mehrmals mit den Füßen gegen den Kopf getreten. Zwei der drei Männer seien nach dem Streit mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Lebensgefahr bestand demnach nicht.

