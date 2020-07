Tritte ins Gesicht: Mann stellt sich der Polizei

Nach den lebensgefährlichen Tritten gegen den Kopf eines 53-Jährigen in Nürnberg am vergangenen Sonntag hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Die Fahndung nach dem Mann sei aufgehoben worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Tat, die zunächst als versuchtes Tötungsdelikt geführt worden sei, werde nun als Körperverletzungsdelikt weiterbehandelt. Zu den Gründen hierfür machte die Polizei keine genaueren Angaben.

Der 53-Jährige war am Sonntagmorgen zusammen mit zwei Begleitern vor einem Lokal in der Nürnberger Innenstadt mit einer anderen Gruppe in Streit geraten. Einer der Männer soll dann auf ihn losgegangen sein. Der Verdächtige soll Anlauf genommen und ihn mit Wucht ins Gesicht getreten haben. Das Opfer fiel mit dem Hinterkopf auf die Straße. Der Mann lag am Mittwoch noch immer auf der Intensivstation, wie die Polizei weiter mitteilte.

Mitteilung Polizei