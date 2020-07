Trinkwasseralarm in Füssen nach wenigen Tagen aufgehoben

Nach wenigen Tagen ist in Füssen im Allgäu eine Abkochanordnung für Leitungswasser wieder aufgehoben worden. In einem Gebäude der Stadt im Landkreis Ostallgäu waren im Trinkwasser Enterokokken - Bakterien, die zu Durchfall und Erbrechen führen können - festgestellt worden. Nun seien drei Proben nacheinander negativ gewesen, berichtete die knapp 16 000 Einwohner große Stadt am Montag. Deswegen habe der Alarm schneller als geplant wieder aufgehoben werden können.

Mitteilung der Stadt