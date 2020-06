Trinkwasser in Bad Staffelstein muss abgekocht werden

Das Trinkwasser in Bad Staffelstein muss aufgrund einer Verunreinigung mit Bakterien vorerst abgekocht werden. In den Stadtteilen Romansthal und Horsdorf dürfe das Leitungswasser ab sofort nur noch in abgekochtem Zustand verwendet werden, teilte der Landkreis Lichtenfels am Mittwoch mit. Diese Anordnung gelte bis zum Vorliegen einwandfreier Untersuchungsergebnisse. Die bakteriologische Verunreinigung war bei Routinekontrollen aufgefallen. Entsprechende Maßnahmen wurden bereits eingeleitet.