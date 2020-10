Trickdiebe scheitern an resoluter Rentnerin

Eine resolute Rentnerin hat zwei Trickdiebe in die Flucht geschlagen und ihr Geld zurückgeholt. Die 76-Jährige sei am Montag auf einem Parkplatz in Augsburg von einer Frau angesprochen worden, während ein Mann ihr von hinten den Geldbeutel aus der Jackentasche gezogen habe, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Als die Rentnerin den Diebstahl bemerkte, hielt sie den etwa 30 Jahre alten Täter so lange fest, bis er sowohl den Geldbeutel als auch einen entnommenen Geldschein wegwarf. Anschließend holte die Frau den Angaben nach auch ihr restliches Geld aus der Jackentasche des Mannes zurück. Die beiden Täter flüchteten unerkannt.