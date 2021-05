Trickbetrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus

Ein Trickbetrüger hat sich als Bankmitarbeiter ausgegeben und versucht, einem Mann in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) Geld zu stehlen. Der Betrüger hatte einen 79-Jährigen angerufen und angegeben, dass jemand vom Konto des Rentners Abbuchungen vorgenommen habe, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als der Rentner auf den Link klickte, den ihm der Mann geschickt hatte, konnte der Betrüger so am Mittwoch 2000 Euro stehlen. Der 79-Jährige bemerkte dies auf dem Kontoauszug und verständigte seine Bank, die den Betrag noch zurückrufen konnte.

