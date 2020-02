Der Triathlon-Klassiker in Roth 2021 findet am 4. Juli statt. Wie der Veranstalter am Freitag mitteilte, wird das Event damit wie in den vergangenen Jahren auch am ersten Juli-Wochenende ausgetragen. In diesem Jahr wird der Ironman in Mittelfranken am 5. Juli über die Bühne gehen. Die Athleten müssen in der Langdistanz 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad zurücklegen und abschließend einen Marathon über 42,195 Kilometer laufen.

