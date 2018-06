Tretmine beim Rasenmähen: Nachbar bewirft Frau mit Hundekot

- Eine tierische Tretmine beim Rasenmähen hat einen Mann im unterfränkischen Landkreis Würzburg derart in Rage versetzt, dass er eine Nachbarin mit Hundekot beworfen hat. Der Mann habe in Giebelstadt in einem Vorgarten Rasenmähen wollen und habe dabei den Hundehaufen bemerkt, teilte die Polizei am Freitag mit. Das brachte ihn am Donnerstag so in Fahrt, dass er eine Hundebesitzerin aus dem gemeinsamen Wohnhaus beschimpfte und ihr dann im Verlauf des Streits den Haufen ins Gesicht warf.

„Der Mann hat im Affekt gehandelt und sich danach auch entschuldigt“, sagte der Polizist, der die Sache zu Protokoll nahm. In dem Mehrfamilienhaus wohnen dem Beamten zufolge vier Parteien mit insgesamt neun Hunden. Die beworfene Nachbarin stritt ab, dass ihre Hunde Verursacher der Tretmine gewesen seien. Welcher der Hunde seinen Haufen in die Wiese gemacht hat, konnte und wollte die Polizei nicht aufklären. Die 34-Jährige hat den Nachbarn wegen Körperverletzung und Beleidigung angezeigt.