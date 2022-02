Trent Bourque und Stephan Daschner fehlen Straubing Tigers

Die Straubing Tigers müssen für den Rest der Saison in der Deutschen Eishockey Liga auf Verteidiger Trent Bourque verzichten. Der 23-Jährige hat sich laut Clubangaben im Spiel gegen den EHC Red Bull München bei einem Bandencheck am Oberkörper verletzt. „Der langfristige Ausfall von Trent trifft uns sehr“, wie Jason Dunham, der Sportliche Leiter der Straubing Tigers, am Montag mitteilte. Bourque war erst kürzlich von den Manitoba Moose aus der American Hockey League zum DEL-Club gewechselt.

Auch Stephan Daschner wird den Tigers vorerst fehlen. Der 33 Jahre alte Verteidiger musste die Partie aufgrund einer nicht näher benannten Unterkörperverletzung vorzeitig beenden. Auch er wird laut Vereinsangaben voraussichtlich längerfristig ausfallen.

