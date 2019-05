Trauringe geklaut

Trauringe im Wert von mehreren Hundert Euro haben Unbekannte in einem Juweliergeschäft in Oberfranken erbeutet. Die Einbrecher schlugen die Schaufensterscheibe des Ladens in Hollfeld (Landkreis Bayreuth) ein und ergriffen mit dem Schmuck die Flucht, wie die Polizei mitteilte. Die Besitzerin, die über dem Geschäft wohnt, hatte am frühen Montagmorgen verdächtige Geräusche bemerkt, konnte aber niemanden mehr entdecken. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb zunächst ohne Ergebnis.

Mitteilung der Polizei