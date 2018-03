Traumhafte Pistenbedingungen: Garmisch verlängert die Saison

Minusgrade und so viel Schnee wie lange nicht mehr - wegen der derzeit traumhaften Bedingungen verlängert das Classic-Skigebiet in Garmisch-Partenkirchen seine Saison. Die Lifte an Alpspitze, Kreuzeck und Hausberg sollen bis zum 8. April fahren, eine knappe Woche länger als geplant, teilte die Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG mit. „Die äußeren Rahmenbedingungen sind in diesem Jahr so gut wie schon lange nicht mehr, weshalb wir beschlossen haben, die Wintersaison für unsere Gäste einfach um eine Woche zu verlängern“, sagte Karl Dirnhofer, Betriebsleiter Skigebiet Garmisch-Classic.

Auch in den Skigebieten am Sudelfeld, am Spitzingsee und am Brauneck fahren die Bahnen bis zum 8. April, dem Ende der Osterferien. Dies sei jedoch von Anfang an so geplant gewesen, sagte eine Sprecherin. Ob darüber hinaus verlängert wird, sei noch offen und hänge von den Schneeverhältnissen im April ab.

Noch länger können Skifahrer ihre Schwünge an der Zugspitze mit dem Gletscherskigebiet ziehen, dort endet der Wintersportbetrieb am 1. Mai. Auch am Nebelhorn in der Skiregion Oberstdorf und Kleinwalsertal wollen die Betreiber die Lifte auch so lange fahren lassen