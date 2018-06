Trauer um Enoch zu Guttenberg: Dirigent stirbt mit 71 Jahren

Jetzt wird’s ernst: Seit Donnerstag läuft die Fußball-WM in Russland, die deutsche Nationalelf hat am Sonntag ihr erstes Spiel. Was zugleich auch in Aalen den Startschuss für sämtliche Public Viewings bedeutet – und für Autokorsos und andere Jubelbekundungen, je nachdem, wie erfolgreich sich die jeweils favorisierte Mannschaft des Herzens schlägt. Bei allem möglichen Jubel und bei aller Feierlaune: Es gibt aber auch während einer WM ein paar Regeln, welche die Fans beachten sollten.