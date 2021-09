Trauer bei Gloria von Thurn und Taxis: Ihre Mutter ist tot

Gloria Fürstin von Thurn und Taxis (61) trauert um ihre Mutter. Beatrix Gräfin von Schönburg-Glauchau sei am Donnerstag im Alter von 91 Jahren in einer Klinik in Regensburg gestorben, teilte sie am Abend mit. „Der liebe Gott hat uns noch ein paar wunderschöne Tage mit ihr geschenkt, in der sich der größte Teil ihrer Familie und ihrer Freunde bei ihr verabschieden konnte“, sagte Thurn und Taxis auch im Namen ihrer Brüder Alexander und Carl-Alban.

