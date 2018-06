Tramperin seit einer Woche verschwunden

Seit nunmehr einer Woche fehlt jedes Lebenszeichen von einer Tramperin aus Leipzig. Auch die Suche nach der 28-jährigen Studentin am Mittwoch sei erfolglos geblieben, teilte die Polizei in Leipzig am Donnerstagmorgen mit. Zu weiteren Einzelheiten wollten sich die Ermittler nicht äußern. Sie gehen davon aus, dass die junge Frau wahrscheinlich umgebracht wurde.

Die Studentin war zuletzt am vergangenen Donnerstagabend gesehen worden, als sie an einer Tankstelle bei Leipzig in einen Lastwagen gestiegen sein soll. Sie wollte nach Bayern trampen, kam aber nicht an. Am Dienstag teilten die Ermittlungsbehörden mit, dass ein Mann in Spanien festgenommen wurde. Er sei dringend verdächtig, die Tramperin getötet zu haben.

Es würden weiterhin dringend Zeugen gesucht, die die Studentin nach dem Einsteigen in den Lastwagen gesehen haben, teilte die Polizei mit. Auch wer den Laster später noch auf Rastplätzen oder der Autobahn gesehen habe, solle sich melden.