Tram kollidiert mit Bus und entgleist

Eine Straßenbahn ist in München mit einem Linienbus zusammengestoßen und entgleist. Dabei verletzte sich der 43 Jahre alte Fahrer der Tram leicht, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Die Bahn fuhr am Dienstag an der Haltestelle im Stadtteil Schwabing los und erwischte den Linienbus an der Seite. Die drei Waggons der Tram entgleisten dabei. Die drei Fahrgäste der Straßenbahn sowie der 52 Jahre alte Busfahrer blieben unverletzt.

Mitteilung der Feuerwehr mit mehreren Handout-Bildern

© dpa-infocom, dpa:220810-99-340122/2