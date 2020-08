Traktorfahrerin wird bei Abschleppmanöver schwer verletzt

Ein herumfliegendes Teil einer zerbrochenen Metallscheibe hat eine 57 Jahre alte Traktorfahrerin schwer verletzt. Die Frau wollte nach Polizeiangaben vom Dienstag mit ihrem Traktor am Vortag den kaputten Mähdrescher ihres 58-jährigen Ehemanns abschleppen, der mit defekter Antriebswelle bei Bad Alexandersbad (Landkreis Wunsiedel) liegengeblieben war. Während des Manövers sei dann im Drescher der Riemen an der metallenen Variatorscheibe gerissen, die in mehrere Teile zersprang. Die Frau wurde von dem Teil so schwer getroffen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Der Totalschaden am Mähdrescher liegt bei etwa 3000 Euro, der Schaden am Traktor bei rund 1000 Euro.