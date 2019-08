Traktor kippt bei Unfall um: Fahrer stirbt

Mit seinem Traktor ist ein Mann bei einem Unfall im Landkreis Bayreuth umgekippt und mehrere Stunden später an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 65-Jährige war auf einer Straße bei Mistelgau unterwegs gewesen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine Autofahrerin fuhr aus zunächst ungeklärter Ursache auf das Gespann auf. Der Anhänger und der Traktor kippten um. Ein Hubschrauber flog den Mann am Donnerstag in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt.