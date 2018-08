Traktor kippt auf Feldweg um: Fahrer stirbt

Ein 58 Jahre alter Traktorfahrer ist auf einem Feldweg ums Leben gekommen, weil sein Gefährt plötzlich umkippte. Er sei am Dienstag zusammen mit seiner 17-jährigen Tochter bei Denklingen (Landkreis Landsberg am Lech) unterwegs gewesen, als der Traktor samt Anhänger in einer Kurve umkippte, teilte die Polizei mit. Vater und Tochter seien vom Traktor geschleudert und darunter eingeklemmt worden. Der 58-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Seine Tochter wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter sollte den Grund für den Unfall klären.