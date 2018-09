Traktor überrollt Fahrerin: 60-Jährige tot

Eine 60 Jahre alte Frau ist in Niederbayern von ihrem Traktor überrollt und tödlich verletzt worden. An einem Hang hatte sie das Fahrzeug abgestellt und war abgestiegen, als sich nach Angaben der Polizei vom Freitag die Handbremse löste. Der Ehemann fand die Leiche in Reisbach (Landkreis Dingolfing-Landau). Er hatte sich am Donnerstag auf die Suche begeben, nachdem seine Frau längere Zeit nicht nach Hause zurückgekehrt war. Die Polizei ging zunächst nicht davon aus, dass Dritte an dem Unfall beteiligt waren.

