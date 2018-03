Trainingsstandort für EM: Augsburg liebäugelt mit Bewerbung

Der FC Augsburg könnte sich im Fall des Zuschlags für die Fußball-EM 2024 vorstellen, ein Trainingsstandort zu werden. „Der Bayerische Fußball-Verband, die Stadt und wir sind gerade im Austausch, wie man so etwas gestalten könnte“, sagte der Augsburger Finanz-Geschäftsführer Michael Ströll der „Augsburger Allgemeinen“ in einem Interview am Mittwoch. Es bestehe die Möglichkeit, dass Augsburg „eventuell ein Team-Basecamp wird. Dann würde in Augsburg eine Nationalmannschaft stationiert werden und hier ihre Trainingseinheiten abhalten“.

Das Rosenaustadion, die Trainingsplätze an der WWK-Arena und das Nachwuchsleistungszentrum des Fußball-Bundesligisten wären mögliche Standorte. Die Stadt könnte durch eine erfolgreiche Bewerbung ihren Bekanntheitsgrad erhöhen, sagte Ströll weiter.

Das UEFA-Exekutivkomitee wählt bei seiner Sitzung am 27. und 28. September in Nyon den übernächsten EM-Ausrichter. Einziger Gegenkandidat des Deutschen Fußball-Bundes ist die Türkei. Die EM 2020 findet in zwölf europäischen Ländern statt.

