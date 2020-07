Trainerwechsel bei Bayern-Junioren: Ex-Profi Altintop zu U16

Der FC Bayern hat den früheren Bundesligaprofi Halil Altintop als Nachwuchscoach verpflichtet. Der 37-Jährige wird Co-Trainer bei der U16 des Fußball-Rekordmeisters, wie am Freitag verkündet wurde. Altintop, dessen Bruder Hamit in München Spieler war, lief 351 Mal in der Bundesliga auf - am häufigsten für den FC Augsburg. Zuletzt war er Amateurtrainer bei Schwaben Augsburg.

Nach dem Wechsel von Ex-Nationalspieler Miroslav Klose in das Team von Profi-Chefcoach Hansi Flick übernimmt Danny Schwarz dessen Posten bei der U17. Schwarz war zuletzt noch zusammen mit Martin Demichelis für die U19 zuständig - der Argentinier bleibt bei dem Team.

