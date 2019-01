Trainer von Deutschlands WM-Gegner kritisiert Spielplan

Der Trainer von Deutschlands erstem Hauptrundengegner bei der Handball-WM, Gudmundur Gudmundsson, hat die enge Taktung bei der Spielplangestaltung kritisiert. Die Isländer um den früheren Coach von Bundesligist Rhein-Neckar Löwen kommen bis inklusive Sonntag auf vier Partien in nur fünf Tagen. „Ich finde, das ist nicht in Ordnung. Ich finde, das muss man ändern“, sagte der 58-Jährige vor dem Duell mit Deutschland am Samstag (20.30 Uhr) in Köln. „Man muss darüber reden und nicht nur in einem Zimmer meckern. Die Spieler brauchen eine Erholungsphase.“ Die enge Terminierung sei „gefährlich für die Gesundheit der Spieler“, mahnte Gudmundsson.

