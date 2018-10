Trainer Kovac rätselt über Formabfall des FC Bayern

Niko Kovac wirkte nach dem dürftigen Remis gegen Ajax Amsterdam in der Champions League erstmals in seiner noch kurzen Zeit als Trainer des FC Bayern verstört und ratlos. Der krasse Formabfall seines Fußball-Starensemble ist auch ihm ein großes Rätsel. „Nicht nur ich bin überrascht, sondern viele. Das konnte man in der Form nicht erwarten“, sagte der 46-Jährige nach dem dritten erfolglosen Pflichtspiel in Folge. „Warum ist die Leistung in den letzten drei Spielen so, wie sie ist?“, fragte er. Eine Antwort hatte er spontan nicht. Kovac erbat zwei Tage Bedenkzeit. „Ich muss das erst einmal verarbeiten.“

Die Bayern konnten am Dienstagabend sogar froh sein, dass drei Tage nach der ersten Saisonniederlage beim 0:2 gegen Hertha BSC in der Bundesliga nicht gleich die nächste auf der europäischen Bühne folgte. Ajax verzeichnete in der zweiten Hälfte ein Chancenplus.

In der Nachspielzeit lenkte Bayern-Torwart Manuel Neuer einen krachenden Freistoß von Lasse Schöne mit den Fingerspitzen an die Latte. „Wir waren frech und mutig. Wir hätten gewinnen müssen“, sagte Ajax-Coach Erik ten Hag. Er war sichtlich stolz auf seine Elf. „Es ist keine normale Sache, dass Mannschaften hier aus München einen Punkt mitnehmen“, sagte der ehemalige Coach der Bayern-Amateure.

Die Bayern-Profis sind nach dem optimalen Saisonstart unter Kovac seit einer Woche plötzlich angreifbar geworden. Dabei begann das Spiel optimal: Mats Hummels köpfte früh das 1:0. „Aber das Tor hat uns keineswegs die nötige Sicherheit gegeben“, staunte Kovac. Man habe sich selbst danach „abgebaut“ und Ajax „aufgebaut“. Die Gäste trafen aber auch nur einmal durch den Marokkaner Noussair Mazraoui.

„Natürlich sind wir das nicht gewohnt, und das ist auch nicht unser Anspruch“, sagte Arjen Robben nach dem Spiel gegen seine Landsleute. „Aber es kann ja auch nicht sein, dass innerhalb von einer Woche alles schlecht ist“, bemerkte der 34-jährige Niederländer: „Man braucht einen Sieg, um wieder in die gute Spur zu kommen.“

Die Chance dazu bietet sich schon am Samstag im Liga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Torschütze Hummels soll dann auch wieder fit sein. Der Nationalspieler musste nach einer Platzwunde am Kopf mit mehreren Stichen genäht werden, wie Kovac berichtete. In der Champions League liegen die Bayern weiter gleichauf hinter Ajax auf Platz zwei. „Wir haben nach zwei Spielen vier Punkte, das ist okay“, kommentierte Kapitän Neuer. Aber der Formverfall gibt zu denken.

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Kader FC Bayern

Spielplan Champions League

Champions-League-Kalender 2018/19

Geldverteilung Champions League 2018/19

Statistik-Handbuch zur Champions League 2018/19

Fakten zu Ajax Amsterdam

UEFA-Pressemappe zum Spiel Bayern - Ajax