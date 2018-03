Trainer Doug Shedden verlängert um ein Jahr beim ERC

Der Kanadier Doug Shedden bleibt für ein weiteres Jahr Trainer des ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Wie der Club am Montag mitteilte, einigten sich beide Seiten auf eine Vertragsverlängerung. Der 56-jährige Couch hatte Ende 2017 die Arbeit in Ingolstadt aufgenommen und das Team in der DEL vom achten auf den vierten Rang der Tabelle geführt.

An diesem Mittwoch startet die Mannschaft gegen die Adler Mannheim ins Playoff-Viertelfinale. „Jetzt haben wir auf dieser Schlüsselposition Klarheit geschaffen und können uns voll auf die Playoffs konzentrieren“, sagte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell.

Für Shedden hatte der Wechsel zum ERC Ende vorigen Jahres ein gewisses Risiko bedeutet, denn er hatte bis dahin nie für einen Club in der DEL gearbeitet. „Ich habe nun eine gute Übersicht über die Deutsche Eishockey Liga bekommen und denke, das wird im kommenden Jahr hilfreich sein“, betonte der Trainer.

