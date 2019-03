Trafo-Häuschen in Brand: Gemeinde und Ortsteile ohne Strom

Wegen des Brandes in einem Trafo-Häuschen ist die Bevölkerung in der schwäbischen Gemeinde Wemding (Landkreis Donau-Ries) ohne Strom. Auch die Ortsteile Nußbühl und Heidmersbrunn der benachbarten Gemeinde Fünfstetten waren betroffen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Stromausfall werde nach Angaben des Betreibers noch längere Zeit andauern, vermutlich bis in die Morgenstunden. Vom Stromausfall waren auch einige Mobilfunkmasten betroffen. Das Absetzen eines Notrufs war damit zunächst nicht immer möglich.

Am späten Abend gab das Landratsamt bekannt, dass Schulen und Kindergärten in Wemding am Donnerstag wegen des Stromausfalls geschlossen bleiben sollen. Kinder und Jugendliche könnten aber in der Stadthalle Wemding betreut werden.

Am Rathaus wurde am Abend eine Anlaufstelle für die Bürger eingerichtet, außerdem wurde in Wemding eine Mehrzweckhalle geöffnet. Dort sollte es auch Verpflegung für betroffene Bürger geben. Außerdem fuhr die Polizei im Stadtgebiet vorsorglich verstärkt Streife. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein technischer Defekt Ursache für den Brand in dem Trafo-Häuschen. In dem betroffenen Gebiet leben etwa 6000 Menschen.