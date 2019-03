Wegen des Brandes in einem Trafo-Häuschen ist die Bevölkerung in der schwäbischen Gemeinde Wemding (Landkreis Donau-Ries) ohne Strom. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wird dies vermutlich noch mehrere Stunden, möglicherweise bis in die Morgenstunden anhalten. Vom Stromausfall sind auch die Mobilfunkmasten betroffen. Das Absetzen eines Notrufs ist damit derzeit nicht möglich.