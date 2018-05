Traditionelle rumänisch-orthodoxe Holzkirche geweiht

Die neue rumänisch-orthodoxe Kirche steht nicht in den Karpaten - sondern im oberbayerischen Traunreut. Das nach alter Tradition komplett aus Eichen- und Fichtenholz errichtete Gotteshaus der rumänisch-orthodoxen Gemeinde ist am Donnerstag eingeweiht worden. Der Metropolit und Erzbischof der rumänisch-orthodoxen Kirche in Deutschland, Österreich, Zentral- und Nordeuropa, Serafim Joantà aus Nürnberg, übergab es seiner Bestimmung. Zahlreiche Würdenträger der rumänisch-orthodoxen Kirche, anderer Konfessionen und Vertreter aus Politik und Gesellschaft nahmen teil. „Es war berauschend“, sagte Bürgermeister Klaus Ritter.

Die Gemeinde hatte die Kosten von 170 000 Euro fast ausschließlich über Spenden aufgebracht und beim Bau mitgeholfen. Im Kirchenraum finden 180 Personen Platz, auf der Empore noch einmal 30 Personen - gerade genug für die 200 geladenen Gäste.

Für die stark wachsende Gemeinde in der durch Heimatvertriebene und Aussiedler geprägten Stadt Traunreut ist das Gotteshaus eigentlich schon wieder zu klein - sie hat mittlerweile 1500 Mitglieder.

Ortspfarrer Constantin Bartok hatte den Kirchenbau über Jahre maßgeblich vorangetrieben. Speziell ausgebildete Handwerker aus Osteuropa hatten die Kirche nach dem Vorbild der zum Welterbe zählenden Holzkirchen im rumänischen Maramures errichtet. Bundesweit gab es bisher nur zwei derartige Holzkirchen: in Bonn und München.