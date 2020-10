„Touch“ an Münchner Kammerspielen: Mundel startet

Mit einem Stück über die Befindlichkeiten der Menschen in Zeiten von Corona ist Barbara Mundel in ihre erste Spielzeit als Intendantin der Münchner Kammerspiele gestartet. Das am Donnerstagabend uraufgeführte Stück „Touch“ von Falk Richter handelt von erzwungener Distanz und Sehnsucht nach Berührung, von Einsamkeit und der Schwierigkeit, Liebe zu finden. Richter und die Choreographin Anouk van Dijk inszenierten ein visuell beeindruckendes Stück aus Schauspiel und Tanz, mit Musik, Videos und einer Fülle an Kostümen. Mundel hat das städtische Theater von Matthias Lilienthal übernommen. Zuvor war sie unter anderem Intendantin am Theater Freiburg.

Bunt, schräg und bisweilen erschütternd ist die Reise in die Lebenswelten der Figuren, die „Touch“ unternimmt. Paare, die wegen der Corona-Beschränkungen aufeinander hocken und sich fremd geworden sind. Einsame, die so gerne mal wieder Nähe spüren würden. Oder Ängstliche, die sich nicht vor die Tür trauen. Auch jede Menge andere Themen kommen zur Sprache: Diskriminierung, Rassismus, Kolonialismus, das Leid der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer, Ausbeutung, Klimawandel, Tierquälerei, Globalisierung, Umweltverschmutzung und vieles mehr.

Nach zwei Stunden ist man überwältigt von der Dichte und dem Tempo, mit der die Probleme verhandelt werden. Viel Aufrüttelndes und Wahres kommt zur Sprache. Gleichzeitig büßt das Stück aber auch etwas von seiner Wirkung ein, weil es schlicht zu viele Themen sind, die hier auf einen einprasseln. Letztlich weiß der Zuschauer wohl gar nicht, worüber er zuerst nachdenken soll.

Eines steht nach diesem turbulenten Start aber fest: Auf Mundels neue Kammerspiele mit Schauspielern wie Anne Müller, Erwin Aljukic und Thomas Hauser, mit interessanten Gästen und Regisseuren wie Richter darf man gespannt sein.

Touch