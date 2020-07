Totschlag mit Regenschirm: Angeklagte muss in Haft

Eine 34-Jährige soll wegen der tödlichen Misshandlung ihres Zechkumpanen mit einem Regenschirm in Nürnberg eine Haftstrafe von 11 Jahren verbüßen. Das Landgericht sah es am Montag als erwiesen an, dass sie ihr Opfer im Februar 2019 nach einem Streit habe verletzen, quälen und erniedrigen wollen. Dadurch habe sie sich des Totschlags schuldig gemacht. Einen 35 Jahre alten Angeklagten verurteilte die Kammer zu einer Haftstrafe von 1 Jahr und 1 Monat wegen unterlassener Hilfeleistung, zudem hatte er in einem anderen Fall Polizisten angegriffen.