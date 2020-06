Totes Kalb an Bachufer gefunden

Ein totes Kalb haben Spaziergänger an einem Bachufer in Holzgünz (Landkreis Unterallgäu) gefunden. Wie das Tier verendet ist, war laut Polizei zunächst unklar. „Wir haben bei dem Kalb mehrere äußere Verletzungen gefunden“, sagte eine Sprecher am Dienstag. Diese könnten aber auch nach dem Tod entstanden sein - beispielsweise durch andere Tiere. „Aktuell suchen wir noch den Besitzer des Tieres, da das Tier keine Ohrmarke hatte“, sagte der Sprecher. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei melden.

