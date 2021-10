Toter nach Streit in Obdachlosenheim in München

Nach einem Streit in einem Obdachlosenheim in München ist ein Mann gestorben. Der Hausmeister der Einrichtung habe die Rettung alarmiert, nachdem er einen leblosen Menschen entdeckt hatte, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 47 Jahre alte Mann war allerdings bereits tot. Eine Obduktion habe ergeben, dass er an den Folgen „mehrfacher stumpfer Gewalteinwirkung“ starb, hieß es in der Mitteilung. Ermittlungen einer Mordkommission zufolge gab es zuvor einen Streit zwischen dem Mann und einem 29-jährigen Mitbewohner. Gegen den Mitbewohner wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen, er konnte am Donnerstag festgenommen werden. Worüber die beiden gestritten hatten, war unklar.

