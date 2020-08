Toter nach Garagenbrand entdeckt

Bei einem Garagenbrand im Landkreis Schweinfurt ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Ermittler entdeckten die Leiche des 68-Jährigen in der Nacht zum Mittwoch, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer am Dienstagabend in der Garage in Poppenhausen ausgebrochen. Die Ursache müsse noch ermittelt werden, es deute aber alles auf einen Unfall hin. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt, darunter ein Polizist. Weil die Garage samt Auto zerstört wurde und wegen Einsturzgefahr nicht begehbar war, hatten es die Einsatzkräfte besonders schwer, nach dem zunächst als vermisst geltenden Mann zu suchen.