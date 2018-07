Toter Mann auf der Straße

Ein 57-Jähriger ist am Freitag schwer verletzt auf einer Straße im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm aufgefunden worden und wenig später gestorben. Die Polizei vermutet, dass ein Auto den Mann in Vohburg erfasst hatte und das Opfer dabei auf die Fahrbahn geschleudert wurde - der Fahrer des Wagens habe Unfallflucht begangen. Eine Autofahrerin hatte den Schwerverletzten auf der Straße entdeckt. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären, die Polizei sucht nach Zeugen.

Pressemitteilung