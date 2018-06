Toter Mann am Donau-Ufer

Am Donau-Ufer im niederbayerischen Metten (Landkreis Deggendorf) ist am Donnerstag ein toter Mann gefunden worden. Die Identität des nur mit einer roten Badehose bekleideten Toten sei noch nicht geklärt, teilte die Polizei in Straubing mit. Vermutlich handelt es sich um den Mann, der am vergangenen Montag mittags von der Straubinger Schlossbrücke in die Donau gesprungen war. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen war der Brückenspringer nicht gefunden worden. Die Polizei geht von einem Badeunfall aus. Bei dem Toten handelt es sich um einen etwa 35 Jahre alten, 1,75 Meter großen Mann mit kräftiger Statur.