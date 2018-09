Toter lag tagelang unentdeckt in seinem Auto

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Oberbayern hat eine Passantin die Leiche eines 64-jährigen Manns entdeckt. Der Tote hatte dort seit Tagen unbemerkt in seinem Auto gelegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Erst am Samstagabend fiel einer Frau in Wolnzach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) beim Vorbeigehen der starke Verwesungsgeruch auf, der aus dem Wagen strömte. Als sie näher herantrat, entdeckte die Passantin die Leiche im Innern des Fahrzeugs. Zuerst hatte der „Donaukurier“ darüber berichtet.

Eine anschließende Obduktion ergab, dass der Mann ohne Fremdverschulden starb. Bei dem Toten handelt es sich um einen seit Anfang September als vermisst gemeldeten Mann, zur Identität machte die Polizei keine weiteren Angaben. Der Wagen des Toten stammt laut Kennzeichen aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in Mittelfranken.