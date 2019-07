Toter im Wald: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Einen Tag nach dem Fund einer männlichen Leiche in einem Wald im Landkreis Nürnberger Land hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Frau und der Mann sollten am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Montag. Bei dem Toten handele es sich um einen 27-jährigen Mann aus Lauf.

Ein Pilzsammler hatte die Leiche am Sonntagmorgen in einem Waldstück nahe der Autobahnausfahrt der A9 Lauf-Süd zwischen Lauf und dem Ortsteil Schönberg entdeckt. Sie wies Stichverletzungen und Spuren von stumpfer Gewalt gegen den Kopf auf, weshalb die Polizei von einem Gewaltdelikt ausging und eine 25-köpfige Sonderkommission bildete.

Die Leiche soll den Angaben zufolge am Dienstag obduziert werden. Zu den Hintergründen der Tötung will die Kriminalpolizeiinspektion Schwabach am Dienstag bei einer Pressekonferenz weitere Informationen geben.