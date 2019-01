Toten Wolf gefunden

Ein Wolf ist in der Oberpfalz augenscheinlich von einem Zug überfahren worden. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt (LfU) in Augsburg ist das Tier von der Polizei an einem Bahngleis nahe Regenstauf im Landkreis Regensburg entdeckt worden. Das LfU untersuchte den Kadaver und bestätigte, dass es sich um einen Wolf handelte. Die Auswertung genetischer Proben werde noch etwa drei Wochen dauern, teilten LfU und Polizei am Freitag mit. Die Behörden gehen von einem Wildunfall aus.

