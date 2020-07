Tote Jungstörche sollen obduziert werden

Die Todesursache von zwei Jungstörchen im mittelfränkischen Spalt ist nach wie vor unklar. „Es gibt verschiedene Theorien, denen wir nachgehen“, sagte Polizeisprecher Michael Konrad am Mittwoch in Nürnberg. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion der Vögel angeordnet. Die Ergebnisse werden aber frühestens Ende nächster Woche vorliegen.

Experten hatten zuvor die Kopfwunden der beiden Störche untersucht und auch Röntgenaufnahmen gemacht. Ein Geschoss sei dabei nicht gefunden worden, sagte Konrad. „Man kann aber nicht ausschließen, dass sie erschossen worden sind.“

Ein Passant hatte die verletzten Vögel am Sonntag entdeckt. Diese hatten ihr Nest auf dem historischen Kornhaus in der Innenstadt. Die Stadt Spalt (Landkreis Roth) schrieb auf ihrer Facebook-Seite, dass der Vorfall die gesamte Bevölkerung schockiere. „Viele Bürger sind entsetzt“. Die Stadt stellte Strafanzeige und setzte zusammen mit dem Landesbund für Vogelschutz eine Belohnung für Hinweise in Höhe von 1500 Euro aus.

Facebook-Seite der Stadt Spalt