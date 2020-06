Tote in Einfamilienhaus: Verdächtiger auf Flucht

Nach dem Fund zweier Leichen in einem Einfamilienhaus in Schwandorf ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. „Die Fahndung läuft ununterbrochen“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Die Beamten setzen per Öffentlichkeitsfahndung auch auf die Hilfe der Bevölkerung. Sie warnt zugleich, der gesuchte Mann sei „potenziell gefährlich“. Inzwischen sind laut Polizei mehrere Dutzend Hinweise eingegangen. Diese würden mit Nachdruck überprüft.

Die Polizei hatte in dem Einfamilienhaus am Montag die Leichen der 57 Jahre alten Hausbewohnerin und ihres 69 Jahre alten Lebensgefährten entdeckt. Der 69-Jährige war am Montag nicht zur Arbeit erschienen, woraufhin die Polizei am Vormittag zum Wohnhaus der Frau gefahren war und die beiden Toten gefunden hatte. Laut Obduktion vom Dienstag starben die beiden durch Stichverletzungen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um den früheren Lebenspartner der Frau, einen 57 Jahre alten Mann. Er wurde zuletzt am Sonntagvormittag in einer Tankstelle im Rodinger Ortsteil Altenkreith im Landkreis Cham gesehen und gefilmt. Die Fahndung erstrecke sich auch auf das Gebiet rund um Furth im Wald und Bad Kötzting.

Bei der Fahndung setzte die Polizei unter anderem Diensthunde und einen Hubschrauber ein. Mehrere Objekte im Landkreis Schwandorf wurden durchsucht. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde zudem ein internationaler Haftbefehl beantragt.

Öffentlichkeits-Fahndung - mit Foto des Tatverdächtigen