Tote Frau in Campingbus gefunden

Der Fund einer toten Frau im Königsberger Stadtteil Unfinden (Landkreis Haßberge) gibt der Polizei Rätsel auf. Wie ein Polizeisprecher am Mittwochabend mitteilte, wurde die Frau am Nachmittag in einem Campingbus entdeckt. Das Auto stand in der Nähe des Ortseingangs an einer kaum befahrenen Straße. Zur Ermittlung der Todesumstände wurde ein Rechtsmediziner hinzugezogen.