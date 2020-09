Rettungskräfte haben eine Leiche aus dem Isarkanal in München gezogen. Todesursache und Identität der Frau seien unbekannt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Passantin hatte am Mittwochmorgen die Tote entdeckt und den Notruf gewählt. Das Opfer konnte kurz darauf geborgen werden. Die Kriminalpolizei hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Identität der Frau und die Todesursache klären zu können.

Personenbeschreibung