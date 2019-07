Tote Frau aus der Alz geborgen

Eine tote Frau ist am Montagmorgen aus der Alz in Oberbayern geborgen worden. Den leblosen Körper entdeckte eine Frau in Trostberg (Landkreis Traunstein), wie die Polizei mitteilte. Die Suche war demnach schwierig, weil es viel regnete und der Wasserstand sehr hoch war. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Vor einem Kraftwerk konnten die Beamten die Leiche aus dem Wasser ziehen. Wer die Frau ist und wie sie starb, war zunächst unklar. Der Polizei lag nach eigenen Angaben keine Vermisstenmeldung vor.