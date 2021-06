Tote Fische in Autolüftungen: Polizei fahndet nach Täter

Königsbrunn (dpa/lby)- Mehrere tote Fische hat ein Unbekannter in Schwaben in Autolüftungen gesteckt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verursachte dies einen „unangenehmen und strengen Geruch“ in den drei betroffenen Fahrzeugen in Königsbrunn (Landkreis Augsburg). Der Unbekannte steckte die Dosenfische in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Lüftungen der Autos. Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten.

