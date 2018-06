Tote bei schweren Unfällen in Bayern

Auf Bayerns Straßen hat es am Wochenende zahlreiche schwere Verkehrsunfälle gegeben. Ein kleines Mädchen und ein Jugendlicher starben, es gab viele Verletzte. Die Fünfjährige wurde in Neufahrn (Kreis Freising) von einem rückwärtsfahrenden Transporter überrollt und getötet. Der 50 Jahre alte Fahrer hatte das Kind auf seinem Fahrrad am Samstag nach Polizeiangaben übersehen.

An vielen Unfällen waren Rollerfahrer beteiligt. In der Nacht zum Samstag wurde ein 17 Jahre alter Motorrollerfahrer bei Theres (Landkreis Haßberge) von einem Kleinbus erfasst und getötet. Der 16 Jahre alte Sozius überlebte schwer verletzt. Schwere Verletzungen erlitt auch ein 56-Jähriger in München — er wurde mit seinem Roller auf einer Kreuzung von einem Auto erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Der Autofahrer hatte der Polizei zufolge das Rotlicht missachtet. Auch ein 17 Jahre alter Rollerfahrer in Würzburg wurde schwer verletzt. Der junge Mann hatte am Samstag in einer Kurve die Kontrolle über seinen Roller verloren und war gestürzt.

Einen schweren Verkehrsunfall hatte am Sonntag ein Ehepaar in Teisendorf (Landkreis Berchtesgadener Land) auf dem Weg zur Kirche. Wie die Polizei mitteilte, kam der 78 Jahre alte Fahrer mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Wall. Der Wagen wurde acht Meter durch die Luft geschleudert. Der Fahrer und seine 77 Jahre alte Ehefrau kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Großes Glück hatte dagegen eine Vierjährige, die mit ihrem Fahrrad in Dirlewang (Landkreis Unterallgäu) vor einen fahrenden Traktor stürzte und mit einer Schramme davonkam. Der Traktor überrollte nach Polizeiangaben zwar das Fahrrad der Vierjährigen, das Kind blieb bei dem Unfall aber beinahe unversehrt.