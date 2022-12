Torhüter Nübel gewinnt mit Monaco bei AJ Auxerre

Der vom FC Bayern München ausgeliehene Torhüter Alexander Nübel hat mit der AS Monaco einen wichtigen Erfolg in der französischen Fußball-Meisterschaft gefeiert. Dank eines Doppelpacks des 17 Jahre alten Eliesse Ben Seghir (58. und 85. Minute) gewannen die Monegassen am Mittwoch bei AJ Auxerre mit 3:2 (1:1) und verbesserten sich zumindest vorübergehend auf den fünften Platz. Wissam Ben Yedder (45.+3) hatte für Monaco per Foulelfmeter das zwischenzeitliche 1:1 erzielt. Für den Tabellen-18. Auxerre hatten M'Baye Niang (30.) ebenfalls per Foulelfmeter sowie Monacos Youssouf Fofana (68.) mit einem Eigentor getroffen.

Seit dem Skiunfall von Nationaltorhüter Manuel Neuer, der nach einem Unterschenkelbruch für den Rest der Saison ausfällt, wird über eine vorzeitige Rückkehr Nübels zum FC Bayern spekuliert. „Wir prüfen verschiedene Szenarien. Aber natürlich wäre Alexander Nübel eine naheliegende Lösung. Am Ende hat die AS Monaco das letzte Wort“, hatte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt der „Sport Bild“ gesagt.

Die Münchner hatten Nübel im Sommer 2020 vom FC Schalke 04 verpflichtet und einen Vertrag bis Ende Juni 2025 gegeben. Der frühere U21-Nationaltorwart kam aber an dem Nationalmannschaftskapitän Neuer nicht vorbei. Nübel ist noch bis zum Ende der laufenden Spielzeit an Monaco ausgeliehen.

